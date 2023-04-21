В 42 районах Башкирии началась посевная кампания

В Башкирии набирает ход посевная кампания. К 20 апреля на поля вышли аграрии 42 районов. Яровой сев проведен на площади 147,3 тыс. га, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 120 тыс. га, кормовыми культурами — почти 10 тыс. га. В некоторых хозяйствах уже приступили к севу масличных культур (16,7 тыс. га) и сахарной свеклы (672 га).