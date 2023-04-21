В Уфе столкнулись три иномарки

20 апреля в столице Башкирии произошла авария с участием трех иномарок. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

28-летний водитель за рулем «Hyundai Accent», выезжая из местного проезда в сторону улицы Рихарда Зорге, допустил столкновение с автомобилем «Kia Сerato», которая после удара, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась «Hyundai Sonata».