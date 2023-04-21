В Башкирии вынесли приговор женщине, которая не ухаживала

В Аургазинском районе вынесли приговор в отношении местной жительницы. Женщина оставила без ухода и присмотра своего ребенка-инвалида. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщину признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В ходе расследования установлено, что обвиняемая не занималась воспитанием своей 14-летней дочери с заболеванием двигательного аппарата и содержала его в антисанитарных условиях.