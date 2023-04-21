В Уфе девушку обманула мошенница, представившись менеджером по подбору персонала

В отдел полиции города Уфы обратилась 27-летняя местная жительница. По словам девушки, ей в социальных сетях поступило сообщение от неизвестной. Женщина представилась менеджером по подбору персонала и предложила заявительнице заработок в Интернете.

Уфимка заинтересовалась предложением и согласилась на предложение. Собеседница убедила девушку оплатить обучение, которое якобы было необходимо для работы. Девушка оформила кредит на сумму 350 тысяч рублей и перевела средства на указанные счета.