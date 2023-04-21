В Башкирии в ДТП сильно пострадал трехлетний ребенок

В Башкирии в результате аварии пострадали двое детей. ДТП произошло 21 апреля в Архангельском районе около деревни Родинский.
65-летний мужчина за рулем Volkswagen Jetta не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пассажиров зажало в автомобили. На помощь пострадавшим пришли спасатели, которые вытащили из машины водителя, двух женщин и двух детей.
По предварительным данным, сильнее всех пострадал трехлетний ребенок, который сидел на коленях у матери и не был пристегнут ремнем безопасности. Все пострадавшие доставлены в больницу. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Ход расследования контролирует Прокуратура Башкирии.