Как мусульмане Башкирии отметили праздник Ураза-байрам 2023

Верховный муфтий России прочитал праздничный намаз. Талгат Таджуддин поздравил мусульман с завершением Благословенного месяца Рамадан и с Ураза-байрам. Традиционно молитву читает в мечети Ляля-Тюльпан. Название переводится как «праздник разговения». И по преданию его установил сам пророк Мохаммед в 624 году. Спустя почти 1400 лет люди отмечают этот день вместе.

Эти слова восхваления Бога во время праздничной молитвы звучат чаще обычного. На каждую фразу верующие, показывая покорность и смирение перед Аллахом, примыкают к земле семью частями тела: обязательно касаются ногами, руками и лбом. Обратившись лицом к мекке, а душой – к Всевышнему во время намаза, просят Бога наставить на путь истинный и снискать благословения Аллаха.

С праздником сегодня поздравляют мусульман и верующие других религий. Как говорят сами: это не повод разделяться, а наоборот – провести выходной день вместе.

В Уфе торжественные богослужения по случаю завершения поста с восьми утра прошли в 24 мечетях. Почти месяц верующие ждали этого дня. Не только взрослые, но и дети. Семья Яппаровых проводила Уразу вместе, вместе пришли и на праздник. Пятилетний Тагир смущаясь камеры, молитву читает наизусть.