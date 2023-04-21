В районах Башкирии прогнозируется 4-й класс пожароопасности

Чтобы избежать возгорания лесов и травы, в регионе действуют ограничения. Сотрудники МЧС и Управления гражданской защиты также проводят профилактические рейды в частном секторе, разъясняя правила и подсказывая, как обезопасить себя.

Если достучаться до обладателей высоких заборов в буквальном смысле не получается, специалисты пытаются докричаться с помощью автоматического громкоговорителя. Но личная беседа всё же лучше.

Памятка как подсказка, что останется в доме. Первым делом специалисты осматривают бани. Часто именно там происходит возгорание. На некоторые детали жильцы даже могут не обратить внимания. Поэтому специалисты осматривают печи, чтобы подсказать, как обезопасить свой дом.

О шашлыках пока придется забыть. Жечь на участках мусор или листву тоже запрещается. Многие стараются на всякий пожарный случай подготовиться ко всему.

Иногда пожарный извещатель может спасти самое дорогое жизнь. Сотрудников МЧС местные жители видят по несколько раз в год. И уже сами готовы проводить инструктаж.