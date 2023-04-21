В клинике БГМУ прошел мастер-класс по ботулинотерапии

Мастер-класс по ботулинотерапии провели в операционной клиники БГМУ. Ботокс на сегодняшний день – проверенный препарат не только в косметологии, но и в медицине. С помощью него у пациентов с болезнями мочевого пузыря проходят болевые симптомы, а мочеиспускание восстанавливается.
Разведение препарата – стандартное. Готовят эти инъекции для введения в мочевой пузырь. Ботулотоксин вводят в разные точки органа с помощью цистоскопа, через который проводят тонкую гибкую иглу. Процедура проходит под внутривенной анестезией и абсолютно безболезненна.
Препарат ботулотоксин, ранее известный как ботокс, применяется не только в косметологических целях. Он блокирует нервные импульсы, которые поступают в мышцы. За счет этого эффекта разглаживаются морщины, а еще лечится недержание и задержка мочеиспускания.
Процедуру проводит ведущий специалист России по уродинамике и нейроурологии. За «операцией» следят урологи, акушер-гинекологи, неврологи и реабилитологи. Введение инъекций заняло от силы 30 минут.
На мастер-классе присутствовали также и студенты БГМУ. Они наблюдали за процедурой в лекционном зале. Была возможность и задать вопросы.
Первое разрешение на применение ботулотоксина-нейропротейна было получено в декабре 2008 года. Больше опыта в этом у неврологов. К примеру, они таким образом расслабляют мышцы у детей с церебральным параличом. Также используют препарат в офтальмологии. Не так давно начали им пользоваться и урологи. Его применение улучшает качество жизни пациентов и помогает сохранить функцию почек.