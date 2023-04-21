В Уфе состоялся конкурс этнической красоты и таланта «Мисс Содружество-2023»

Триумф этнической красоты и таланта. В Уфе прошел гала-концерт конкурса «Мисс Содружество-2023». В финал вышли, что символично, семь девушек.

Все – представительницы разных национальностей: башкирской, мордовской, удмуртской, марийской, узбекской, кыргызской и казахской культур. Их выбрали из более чем нескольких десятков претенденток. В заключительном этапе отбора им предстояло рассказать о себе, показать творческий номер, поучаствовать в интеллектуальной викторине и продемонстрировать дефиле в национальных костюмах.