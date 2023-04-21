В Уфе показали, как проходят тренировки в школе Джеффри Монсона

Выдающийся спортсмен, чемпион мира по грэпплингу. Джеффри Монсон теперь не просто титулованный борец. Спортсмен в роли главного тренер ежедневно встречается со своими воспитанниками в зале борьбы. Он делится своим огромным опытом, передает накопленные знания за много лет в спорте. На занятия к Монсону приходят семьями. Ведь работать под руководством именитого спортсмена – большая честь. Ко всему этому тренировки абсолютно бесплатные. И вскоре Джеффри планирует открыть более 100 школ, где также будут проводится и мастер-классы, и занятия.
Теперь кумир не только на экране телевизора. Многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу основал в Башкортостане школу Монсона. Открыто порядка десяти отделений: в спортзале бассейна «Нефтяник» в Уфе, в столичной Нижегородке, а также в Нефтекамске, Октябрьском, в Благовещенском, Туймазинском, Буздякском, Бурзянском, Давлекановском, Стерлитамакском, Аскинском районах. Ещё один филиал с февраля функционирует на проспекте Октября.
Джефф Монсон активно принимает участие в развитии грэпплинга не только в Башкортостане. В этом году именитый спортсмен открыл спортивный зал в городе Макеевка Донецкой области. Там же он организовал мастер-класс, взял шефство над ребятами и регулярно проводит тренировки.
Тренироваться к титулованному спортсмену приходят семьями. Селёзневы уже не первый год занимаются под руководством Монсона. Алексей принимает участие не только в соревнованиях республиканского уровня, но и российского.
Воспитанники школ Джеффа Монсона становились неоднократными чемпионами республики, Приволжского Федерального округа и завоевывали золото на первенстве России. Сейчас задача у спортсмена – открыть еще больше центров по грэпплингу. Где тренировки для ребят останутся бесплатными.
Прошедший сам школу борьбы вплоть до боев уровня UFC Джеффри Монсон отлично знает все преграды спортивного пути и секреты успеха. И главное, он готов делиться опытом, тренировать, а это шанс для юных спортсменов, о котором многие и не мечтают. Пока этой возможностью решили воспользоваться 600 человек – именно столько воспитанников в республике у Монсона на сегодняшний день.