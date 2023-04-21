В Уфе показали, как проходят тренировки в школе Джеффри Монсона

Дети смотрели меня по телевизору, они хотят быть известными спортсменами, может быть чемпионами мира, чемпионами России. Все дети любят этот спорт.

Джеффри Монсон, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу