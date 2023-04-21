В Уфе показали, как проходят тренировки в школе Джеффри Монсона

Выдающийся спортсмен, чемпион мира по грэпплингу. Джеффри Монсон теперь не просто титулованный борец. Спортсмен в роли главного тренер ежедневно встречается со своими воспитанниками в зале борьбы. Он делится своим огромным опытом, передает накопленные знания за много лет в спорте. На занятия к Монсону приходят семьями. Ведь работать под руководством именитого спортсмена – большая честь. Ко всему этому тренировки абсолютно бесплатные. И вскоре Джеффри планирует открыть более 100 школ, где также будут проводится и мастер-классы, и занятия.

Теперь кумир не только на экране телевизора. Многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу основал в Башкортостане школу Монсона. Открыто порядка десяти отделений: в спортзале бассейна «Нефтяник» в Уфе, в столичной Нижегородке, а также в Нефтекамске, Октябрьском, в Благовещенском, Туймазинском, Буздякском, Бурзянском, Давлекановском, Стерлитамакском, Аскинском районах. Ещё один филиал с февраля функционирует на проспекте Октября.

Я увидел по телевизору Джеффа Монсона, как он дерется, борется по UFC и грэпплинг, специально придумали для UFC. Из-за этого я захотел заниматься грэпплингом.

Денис Шайбаков

Джефф Монсон активно принимает участие в развитии грэпплинга не только в Башкортостане. В этом году именитый спортсмен открыл спортивный зал в городе Макеевка Донецкой области. Там же он организовал мастер-класс, взял шефство над ребятами и регулярно проводит тренировки.

Дети смотрели меня по телевизору, они хотят быть известными спортсменами, может быть чемпионами мира, чемпионами России. Все дети любят этот спорт.

Джеффри Монсон, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу

Тренироваться к титулованному спортсмену приходят семьями. Селёзневы уже не первый год занимаются под руководством Монсона. Алексей принимает участие не только в соревнованиях республиканского уровня, но и российского.

Я занимаюсь пока только с папой. Мне очень нравится, нас тренирует Джефф Монсон. Он очень хороший тренер. У меня появились большие достижения. Я достиг много побед и продолжаю достигать.

Алексей Селезнёв
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Рады, что такой великий человек, чемпион приехал в нашу республику. Спасибо руководству нашей республики, что развивают, организовывают такие спортивные клубы. Открыли такой замечательный зал, который позволяет тренироваться.

Максим Селезнёв, папа Алексея Селезнёва

Воспитанники школ Джеффа Монсона становились неоднократными чемпионами республики, Приволжского Федерального округа и завоевывали золото на первенстве России. Сейчас задача у спортсмена – открыть еще больше центров по грэпплингу. Где тренировки для ребят останутся бесплатными.

 Когда мы с Радием Хабировым приехали в Башкортостан, в Уфу, мы открыли бесплатные школы для детей. И сейчас у нас есть 27 бесплатных спортивных школ для детей. Моя мечта –  открыть 200-300 бесплатных школ для детей в Башкортостане. Это моя мечта, это очень важно

Джеффри Монсон, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу

Прошедший сам школу борьбы вплоть до боев уровня UFC Джеффри Монсон отлично знает все преграды спортивного пути и секреты успеха. И главное, он готов делиться опытом, тренировать, а это шанс для юных спортсменов, о котором многие и не мечтают. Пока этой возможностью решили воспользоваться 600 человек – именно столько воспитанников в республике у Монсона на сегодняшний день.

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