В Башкирии в столкновении пассажирского автобуса и легковушки погиб человек

На трассе в Башкирии произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и легковушки. Столкновение унесло жизнь водителя иномарки.

Известно, что ДТП было зафиксировано на 19 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск: лоб в лоб столкнулись «Мазда СХ-9» и автобус «Пежо Боксер». В момент аварии в салоне автобуса находились 14 пассажиров, после осмотра медиками 10 из них попали в больницу, госпитализирован и выживший пассажир иномарки.