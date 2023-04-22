В Башкирии в столкновении пассажирского автобуса и легковушки погиб человек

На трассе в Башкирии произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и легковушки. Столкновение унесло жизнь водителя иномарки.

Фото №1 - В Башкирии в столкновении пассажирского автобуса и легковушки погиб человек

Известно, что ДТП было зафиксировано на 19 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск: лоб в лоб столкнулись «Мазда СХ-9» и автобус «Пежо Боксер». В момент аварии в салоне автобуса находились 14 пассажиров, после осмотра медиками 10 из них попали в больницу, госпитализирован и выживший пассажир иномарки. 

Микроавтобус занимался частным извозом. Он следовал по маршруту «Уфа-Ижевск». 

Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение.

Причина ДТП устанавливается.

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