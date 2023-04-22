Более 363,2 тысяч жителей Башкирии заболели коронавирусом

В Башкирии вырос показатель заболеваемости коронавирусом. Согласнод анным оперштаба, в республике насчитывается 363 215 фактов заражения ковидом, 141 из которых был диагностирован за минувшие сутки.
Показатель выздоровления достиг отметки в 355 434 человека, что на 126 пациентов, поборовших вирус, больше, чем было днем ранее. В то же время восемь инфицированных были госпитализированы в стационары.
Отмечается, что от коронавируса за три года пандемии скончались 6 049 человека. Новых летальных случаев за сутки подтверждено не было.