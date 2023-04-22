В многоквартирном доме в Башкирии произошел пожар: эвакуировано пять человек, спасен один

В башкирском Мелеузе загорелась квартира в жилом доме. Огонь вспыхнул в одной из спален двухкомнатной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

На момент прибытия сотрудников ведомства свои дома самостоятельно покинули пять человек, еще один был спасен. Мужчина не смог выбраться из здания самостоятельно. Осмотревшие его медики не обнаружили у спасенного травм или увечий и не стали его госпитализировать.