В Уфе 34-летний мужчина утонул в глубокой яме на Ураза-байрам

Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, трагедия произошла около автомойки в Советском районе. Компания молодых людей праздновала Ураза-байрам. Когда торжество подходило к концу один из отдыхавших пошел выкидывать угли из мангала, но так и не вернулся к друзьям. Они предположили, что мужчина упал в глубокую яму и попросили администратора автомойки вызвать помощь.