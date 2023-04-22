В Уфе 34-летний мужчина утонул в глубокой яме на Ураза-байрам

В Уфе на Ураза-байрам погиб молодой мужчина. Его тело было обнаружено в глубокой яме.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, трагедия произошла около автомойки в Советском районе. Компания молодых людей праздновала Ураза-байрам. Когда торжество подходило к концу один из отдыхавших пошел выкидывать угли из мангала, но так и не вернулся к друзьям. Они предположили, что мужчина упал в глубокую яму и попросили администратора автомойки вызвать помощь.
На место выехали специалисты УГЗ. По прибытии они в водолазных снаряжениях погрузились в яму глубиной 5 метров и на дне обнаружили погибшего 34-летнего мужчину. Тело было извлечено и передано полицейским.