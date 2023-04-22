В Башкирии пьяный 18-летний водитель погиб 1,5-годовалого малыша

Трагедия произошла сегодня, 22 апреля, в Давлекановском районе республики. На 3 км на 3 км автодороги Поляковка-Черниговка юноша за рулем ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в электроопору и опрокинулся, сообщает ГИБДД по РБ.