В Башкирии пьяный 18-летний водитель погиб 1,5-годовалого малыша

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 1,5-годовалого ребенка. Малыш погиб в аварии, которую устроил 18-летний водитель ВАЗ.
Трагедия произошла сегодня, 22 апреля, в Давлекановском районе республики. На 3 км на 3 км автодороги Поляковка-Черниговка юноша за рулем ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в электроопору и опрокинулся, сообщает ГИБДД по РБ.
В результате ДТП погиб маленький ребенок, который получил тяжелые травмы. Известно, что малыш не был в специальном детском кресле. Кроме юного водителя и скончавшегося малыша в салоне отечественной легковушки находились еще двое детей.
Освидетельствование водителя показало наличие алкоголя выдыхаемом воздухе - 0,537 мг/л. К тому же у него не было прав, а автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.