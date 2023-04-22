Эксперты рассказали, выгодно ли покупать квартиру в 2023 году в Башкирии

Брать или не брать – вот в чем вопрос. Средняя цена на недвижимость с начала пандемии выросла в два раза. И сейчас стоимость по-прежнему растет. Впрочем, эксперты призывают не паниковать. Тем более, что власти в виде льготных процентных ставок намерены поддержать вторичный рынок, который сейчас всё равно брать выгоднее. Съемочная группа БСТ оценила, как менялась ситуация на стройплощадках и когда ситуация может стабилизоваться.

Высотки в столице растут, как грибы после дождя. Прямо пропорционально вверх идут и цены. Вот, например, 28-этажный дом, который возводят в центральной части Уфы, рядом с проспектом Октября. 450 квартир, продажи которых начались в феврале на этапе котлована. За это время цены уже менялись дважды.

И такой рост наблюдался все последние годы с начала пандемии. Тогда стройматериалы дорожали до 50%. Внешнеторговые ограничения после начала спецоперации вызвали новую волну скачка цен. Для сравнения, во втором квартале 2020 года средняя стоимость квадратного метра была в районе 45 174 рублей. Во втором квартале 23-го – более 100 тысяч. Эксперты отмечают спад спроса.

Возродить спрос застройщики пытались рекордно низкими процентами по ипотеке. Так, например, субсидированная ставка от застройщика составляла всего 0,01%. Правда, в этом случае стоимость жилья искусственно завышали зачастую на треть. Программа не нашла большой популярности, потому многие от нее отказались.

Сейчас при продаже строящегося жилья деньги идут застройщику не напрямую, а в эскроу-счета. Компании на возведение дома вынуждены брать кредиты в банках, которые потом погашают из средств дольщиков. Понятно, что с учетом нестабильности рынка предприниматели стараются не рисковать, устанавливая минимальные цены на квадратные метры.

Шутка ли, стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках в центре башкирской столицы достигает порой 250 тысяч рублей. Как ни крути, выгоднее вторичное жилье. Но там процент по ипотеке выше. Подтянуть этот рынок власти также намерены с помощью льготных программ.