В Уфимском машиностроительном колледже прошел День открытых дверей

Гостями экскурсии стали ученики восьмых и девятых классов вместе с родителями. Преподаватели колледжа организовали мастер-классы и профпробы в современных лабораториях.

К примеру, слесарю помогает высокотехнологичное оборудование с ЧПУ. Специалисту нужно задать необходимые параметры работы и загрузить с флешки информацию. Но цифровому управлению нужно учиться. Поэтому занятия по информатике здесь в числе главных.

Учебный процесс выстроен таким образом, что большую долю занимает именно практика. Специалистов готовят по самым разным направлениям.

К слову, за последние годы здесь произошли серьезные обновления. Колледж закупил большой объем оборудования благодаря победе в федеральном проекте «Профессионалитет» при поддержке республики были капитально отремонтированы учебные классы, лаборатории, общежития.