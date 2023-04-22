В Уфимском машиностроительном колледже прошел День открытых дверей

Гостями экскурсии стали ученики восьмых и девятых классов вместе с родителями. Преподаватели колледжа организовали мастер-классы и профпробы в современных лабораториях.
К примеру, слесарю помогает высокотехнологичное оборудование с ЧПУ. Специалисту нужно задать необходимые параметры работы и загрузить с флешки информацию. Но цифровому управлению нужно учиться. Поэтому занятия по информатике здесь в числе главных.
Учебный процесс выстроен таким образом, что большую долю занимает именно практика. Специалистов готовят по самым разным направлениям.
К слову, за последние годы здесь произошли серьезные обновления. Колледж закупил большой объем оборудования благодаря победе в федеральном проекте «Профессионалитет» при поддержке республики были капитально отремонтированы учебные классы, лаборатории, общежития.
Кстати, во время производственной практики студенты колледжа получают зарплату. Специалистов готовят в основном для работы на ОДК-УМПО. Приемная кампания стартует 15 июня.