В Уфе стартовали новый сезон физкультурно-оздоровительного фестиваля «Уфимское Ожерелье»

Пробег по «Уфимскому Ожерелью». В башкирской столице открыли новый сезон физкультурно-оздоровительного фестиваля. В городском лесу состоялось сразу два чемпионата – по легкой атлетике и спортивному ориентированию. Участие в турнире принимали как школьники, так и ветераны спорта, самому старшему из которых уже пошел девятый десяток.

Если бы не карта в руках, найти контрольные точки все равно, что иголку в стоге сена. Но и в этом путеводителе еще нужно уметь разобраться. Труднее всего самым юным участникам, которые порой ходили кругами в поисках своих меток.

То ли дело те, кто постарше. Ветераны спорта шутят: по скорости перемещения они может и уступают, зато по точности поисков могут дать фору молодым.

Валерию Лобанкову 75 лет. И он далеко не самый взрослый участник этого забега.

Победителей определяли в личных зачетах, что не мешало участникам объединяться в команды. Ну а кому-то в поисках помогали четвероногие товарищи.

Атмосфера спорта по-настоящему заряжала, что даже четвероногие товарищи присоединялись к марафону и помогали участникам в поисках.

По словам организаторов, принять участие в состязании мог любой желающий. Помимо карты, спортсменам давали электронный чип. Проходя контрольную точку, нужно было приложить его к считывающему устройству. В противном случае дистанция считалась не пройденной.

Турнир реализуется при поддержке Минспорта Башкортостана. В общей сложности его участниками стали около полутысячи человек. Причем не только из Уфы, но и Октябрьского, Нефтекамска, Бирска и не только. Не помешала в проведении спартакиады и дождливая погода.

Название спартакиады – «Уфимское ожерелье» – отсылает к одноименному проекту, который сейчас реализуется в столице. Власти создают вокруг города своеобразную магистраль для пешеходов и велосипедистов, которая соединит между собой все районы Уфы.