В Уфе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Башкирская красавица»

Выступление в турнире – возможность набраться опыта и повысить свой спортивный разряд. Всего в столицу республики приехали 600 гимнасток.

Одно из лучших выступлений показала уфимка Анастасия Файрузова. Сначала с мячом, а затем и с обручем. На этих соревнованиях гимнастка намерена выполнить норматив кандидата в мастера спорта страны. В этом сезоне она сначала выступила на первенстве Приволжского федерального округа, а затем и на первенстве России.

Мне понравилось, как я его сделала. Я не дергалась, а все делала достаточно спокойно. Анастасия Файрузова, участница соревнований

Но не всем удалось избежать ошибок, и за этим внимательно следила целая группа арбитров. Оценивали выступление спортсменок сразу три судейские бригады. Отдельно ставили оценки за исполнение, артистизм, трудность и мастерство или работу с предметом.

В каждой бригаде есть главная судейская коллегия, которая выставляет свои оценки, чтобы они совпадали. Иначе выясняется за что ребенку добавили балл или убрали. Оксана Бикбулатова, президент Федерации художественной гимнастики Республики Башкортостан

Конкуренцию башкирским красавицам составили не менее прекрасные гостьи из Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской, Самарской и Челябинской областей, Татарстана. Всего на ковер вышли 600 участниц.