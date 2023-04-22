В Уфе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Башкирская красавица»

Выступление в турнире – возможность набраться опыта и повысить свой спортивный разряд. Всего в столицу республики приехали 600 гимнасток.
Одно из лучших выступлений показала уфимка Анастасия Файрузова. Сначала с мячом, а затем и с обручем. На этих соревнованиях гимнастка намерена выполнить норматив кандидата в мастера спорта страны. В этом сезоне она сначала выступила на первенстве Приволжского федерального округа, а затем и на первенстве России.
Но не всем удалось избежать ошибок, и за этим внимательно следила целая группа арбитров. Оценивали выступление спортсменок сразу три судейские бригады. Отдельно ставили оценки за исполнение, артистизм, трудность и мастерство или работу с предметом.
Конкуренцию башкирским красавицам составили не менее прекрасные гостьи из Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской, Самарской и Челябинской областей, Татарстана. Всего на ковер вышли 600 участниц.
Соревнования проходили несколько дней в разных категориях и разрядах. В личном и командном зачетах. Так, в групповых выступлениях по мастерам спорта России и кандидатам в мастера первые места заняли представители республики.