В Башкирии женщина убила отца своих детей на их глазах

В Караидельском районе Башкирии от ранения сердца погиб местный житель. Смертельный удар ему нанесла его жена, которая пыталась защититься от побоев и оскорблений.

Как установлено в суде, семейная пара в день трагедии была в гостях. После того, как они пришли домой, мужчина стал бить жену и обзывать ее. Женщина не стерпела и схватилась за нож. Один удар оказался фатальным. Через несколько часов после конфликта сельчанин умер на больничной койке. Известно, что кровавая драма разворачивалась на глазах детей.