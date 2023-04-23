В Башкирии женщина убила отца своих детей на их глазах

В Караидельском районе Башкирии от ранения сердца погиб местный житель. Смертельный удар ему нанесла его жена, которая пыталась защититься от побоев и оскорблений.
Как установлено в суде, семейная пара в день трагедии была в гостях. После того, как они пришли домой, мужчина стал бить жену и обзывать ее. Женщина не стерпела и схватилась за нож. Один удар оказался фатальным. Через несколько часов после конфликта сельчанин умер на больничной койке. Известно, что кровавая драма разворачивалась на глазах детей.
Подруга подсудимой рассказала, что может охарактеризовать ее, как уравновешенную, спокойную женщину, у которой дети всегда были сыты и одеты. В то же время, как ее муж был вспыльчивым и скандальным, часто ее избивал.
Суд принял решение вынести ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, срок ей отсрочили до достижения 14-летнего возраста ее ребенка. Также во время следствия ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.