Башкирия вошла в тройку регионов-лидеров по числу заявок на конкурс «Студенческий стартап»

Об этом сообщил Радий Хабиров. На неделе подвели промежуточные итоги конкурса. 203 из четырех тысяч поданных заявок – из Башкортостана.

Стартап – это, по сути, бизнес-идея, на основе которой молодые люди могут реализовать свой потенциал и запустить собственное дело. Победители конкурса получат по 1 млн. рублей. Успех республики эксперты связывают сразу по нескольким причинам.