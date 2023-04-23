Башкирия вошла в тройку регионов-лидеров по числу заявок на конкурс «Студенческий стартап»

Об этом сообщил Радий Хабиров. На неделе подвели промежуточные итоги конкурса. 203 из четырех тысяч поданных заявок – из Башкортостана.
Стартап – это, по сути, бизнес-идея, на основе которой молодые люди могут реализовать свой потенциал и запустить собственное дело. Победители конкурса получат по 1 млн. рублей. Успех республики эксперты связывают сразу по нескольким причинам.
Одна из причин – успешные примеры. По итогам предыдущих конкурсов в республике целый ряд молодых людей уже создали и продолжают развивать свой бизнес, вдохновляя других. В прошлом году регион, например, был лидером по числу победивших заявок. Эксперты также отмечают, что Башкортостан – в пятерки лидеров рейтинга научно-технологического развития. Нынешнее достижение – итог планомерной работы все последние годы.