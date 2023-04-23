Аграрии Башкирии приступили к севу яровых

В этом году аграрии республики засеют яровыми более 2 млн. гектаров полей. Как отметили в Минсельхозе, на посевную труженики полей выходят имея в закромах с прошлого года 1,5 млн. тонн зерна. Это одновременно хорошо и плохо, ведь при таких объемах цена за килограмм низкая – всего 8 рублей при себестоимости в 9. Зато можно больше внедрять элитные семена, которые также в разы подешевели. Сельхозпроизводителям республика помогает субсидиями.