Аграрии Башкирии приступили к севу яровых

На этой неделе аграрии республики приступили к севу яровых культур. Работу на полях ведут сельхозпредприятия и фермеры из более 40 районов. 150 тысяч гектаров уже засеяно. В этом году работы стартовали на две недели раньше срока из-за теплой весны. Правда, выпавший снег в середине апреля в южных районах на несколько дней приостановил ход кампании. Как идет посевная и какие прогнозы делают в Минсельхозе?
Посевной комплекс выполняет сразу несколько функций. Боронует, сажает семена, вносит удобрения. От этого скорость работ на поле увеличивается в разы. Аграрии Илишевского района сейчас в числе лидеров региона по объемам сева яровых зерновых и зернобобовых культур. Пройдено более 25 тысяч гектаров. Свою лепту вносит и благоприятная погода.
Посевной комплекс «Кузбасс» помогает аграриям быстро и с экономией топлива засеивать поля в Бакалинском районе. Ширина захвата – 10 метров, глубина посадки семян – 4 см, чтобы лучше укоренились в почве. Работа в крестьянско-фермерском хозяйстве Геннадия Маркова организована в две смены. Необходимо уложиться в агротехнические сроки.
В этом году аграрии республики засеют яровыми более 2 млн. гектаров полей. Как отметили в Минсельхозе, на посевную труженики полей выходят имея в закромах с прошлого года 1,5 млн. тонн зерна. Это одновременно хорошо и плохо, ведь при таких объемах цена за килограмм низкая – всего 8 рублей при себестоимости в 9. Зато можно больше внедрять элитные семена, которые также в разы подешевели. Сельхозпроизводителям республика помогает субсидиями.
Высокие урожаи невозможны и без современной техники. В Куюргазинском районе на полевые работы вышел трактор «Фермер», собранный в республике. Это первая машина, сошедшая с конвейера совместного белорусско-российского сборочного производства, которое открылось в Уфе. Широкий функционал управления и возможность применения для самых разных работ делают технику универсальной. В СПК им. Кирова сейчас хотят приобрести второй точно такой же трактор. Аграрии отмечают, что за счет резиноармированных гусениц увеличивается площадь сцепления. Вес распределяется равномерно и уменьшается давление на грунт.
Сев стартовал уже по всей республике. Как отмечают в Минсельхозе, республика может повторить прошлогодний рекордный урожай. Помимо яровых зерновых и зернобобовых аграрии сеют и технические культуры – масличные и сахарную свеклу. На 20 тысячах гектаров эти работы уже завершены. По предварительным прогнозам, завершить основную часть посевной намерены в майские праздники.