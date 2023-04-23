В Башкирии до 15 мая действует особый противопожарный режим

С этой недели и по 15 мая включительно в республике введен особый противопожарный режим, ну а в девяти районах уже действует высокий 4-й класс пожароопасности. Все из-за погоды, а также предстоящих праздников.

На сегодня в Башкортостане произошло 624 случая горения сухой травы, возникло десять очагов природных пожаров. Все они потушены. Однако не обошлось без человеческих жертв.