В Башкирии стали известны сроки запрета на рыбалку в 2023 году

В Башкирии с 25 апреля по 5 июня из-за нереста вводят запрет на рыбалку. В этот период добыча водных биоресурсов запрещена, однако некоторые виды ограничений действуют уже сейчас. На неделе съемочная группа БСТ вместе с инспекторами природного парка «Аслы-Куль» отлавливала браконьеров. Журналисты работали как днем, так и в ночное время, выискивая на озере и любителей подводной рыбалки.

Сапоги, спасательные жилеты, бинокль. До трёх раз в день инспекторы природного парка «Аслы-Куль» выходят на патрулирование самого большого озера республики. Главная задача – пресечь деятельность браконьеров. Ночами нарушители расставляют по водоёму сети, обрекая подводных обитателей на гибель. И чем раньше достать ловушки из воды, тем лучше.

Нельзя здесь рыбачить сетями, острогами, электроудочками и другими запрещенными методами. Сейчас же такое время, нерест начинается. И в это время если даже одну рыбу поймает с икрой, то сколько рыб не родятся, пропадут, это, конечно, большой урон. Салават Файзуллин, старший инспектор природного парка «Аслыкуль»

Минимизировать, а в идеале и вовсе свести на нет этот урон помогают специальные якоря.

Якорь бросают не для того, чтобы удержать лодку на месте. Наоборот. Прибавив ходу, проходят несколько километров по рыбным местам. У инспекторов свой улов – браконьерские сети. На сегодняшних день из озера извлечено незаконных приспособлений общей длиной 2 километра. Сотрудники природного парка «Аслы-Куль» опираются не только на свой многолетний опыт и чутьё, но и на современные спецсредства.

Дирекция нам предоставляет приборы для отслеживания нарушений. Это тепловизоры, приборы ночного ведения, также есть камеры подводного наблюдения. Мы опускаем ее в воду и смотрим, где незаконно установлены сети. Работаем, у нас есть для этого ресурсы, и поэтому мы выявляем нарушения. Гузель Гильманова, начальник структурного подразделения природного парка «Аслыкуль»

Работа инспекторов природного парка «Аслы-Куль» приносит свои плоды. С каждым годом рыб в озере становится всё больше. Но ловить ее во время нереста строго запрещено, за это может грозить уголовная ответственность. Ограничения будут действовать с 25 апреля по 5 июня.

По пути на базу получаем сигнал о возгорании сухой травы. Сотрудники природного парка первыми выезжают на место, чтобы до приезда пожарных расчётов локализовать огонь. У каждого за спиной – пожарный ранец. Рассредоточившись по периметру, начинают тушение.

Инспекторы природного парка «Аслы-Куль» пытаются своими силами справиться с огнём. Но этому мешает ландшафт и сильный ветер. Огонь разгорается довольно быстро, сухой травы много. Горят камыши. Опасность представляет и то, что в непосредственной близости от места возгорания находится населённый пункт – деревня Алга.

Рабочий день у инспекторов природного парка ненормирован. После тушения пожара готовятся к ночному рейду. В темноте долго искать любителей подводной ловли не пришлось. Помогли те самые спецсредства. Свет фонарей под водой четко заметен в прибор ночного видения.

По словам мужчин, рыбалку пришлось прекратить из-за того, что одному из них стало плохо – едва не утонул. Однако уже через минуту он бойко спорил с инспекторами природного парка.

У инспекторов природного парка нет таких полномочий, чтобы задерживать, ограничивать их движение. Поэтому этим пользуются. Сейчас инспекторы пойдут на береговую линию – туда, где копошились нарушители. Скорее всего, рыбу они там скинули.

По словам сотрудников парка «Аслы-Куль», зачастую рыбу прячут под водой, чтобы инспекторам было сложнее ее обнаружить, и забирают позже. Иногда, увидев проверяющих, просто оставляют в кустах. Но если не поймать с поличным, то доказать вину довольно сложно.

Ещё одну группу подводных рыбаков инспекторы обнаруживают на другом берегу озера. Мужчины уверяют: находятся здесь уже два дня, и за это время поймали всего пару судаков, карасей и окуней. Но вот верить на слово проверяющие не могут. Вместе с полицейскими они взвешивают улов, с учётом количества рыбаков он соответствует суточной норме – не более 10 килограмм на человека. К тому же, использовали разрешенные методы ловли. А вот к тем, кто охотится с острогой, сами любители спортивной рыбалки относятся негативно.

На неделе в Караидельском районе сотрудники МВД, заметив сети, устроили засаду и задержали двух нарушителей. У них изъяли орудие лова и плавсредства.