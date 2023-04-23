В Башкортостане продолжается набор желающих вступить в добровольческие батальоны

Со дня на день на боевое слаживание отправится очередной башкирский батальон имени Даяна Мурзина. Это почти 400 человек. Как говорят организаторы, желающих вступить в него было гораздо больше. Все добровольцы могут подать заявку на участие в воинском формировании «Северные амуры», либо подписать контракт с любым другим подразделением Вооруженных сил. На данный момент работают почти 70 мобильных информационных пунктов. Кроме того, на неделе в республике запустили интернет-ресурс башбат.рф.

В республиканском пункте отбора на контракт если и не ажиотаж, то, по крайней мере, повышенный спрос. У стоек порой выстраиваются небольшие очереди. Желающих вступить в ряды Вооруженных сил немало. С каждый разом, как говорят сотрудники, число кандидатов растет.

Кто, если не мы? Кто-то же должен из наших, хоть и в деревнях ребята живут, такие простейшие ребята, но они должны идти и служить. За мать, за детей. Это самое главное, я думаю. За нашу Родину, за нашу Башкирию. У нас все в семье служили: и афганцы, и из внутренних войск есть ребята, поэтому и идем. Денис, доброволец /Краснокамский район/

По зову сердце. Именно так объясняют свои причины большинство кандидатов. Некоторые признаются: подписать контракт хотели еще год назад, но возраст не позволял. После того, как Минобороны подняло планку, мужчины, не задумываясь, пришли на сборный пункт с документами.

По зову сердца, у нас воспитание такое. С первого дня, просто возраст не позволял, сейчас возраст подняли – ухожу. Обращался и в военкомат, и везде. Везде отпор был, а сейчас возраст подняли – с удовольствием берут. Алик, доброволец /Хайбуллинский район/

Контракт теперь можно заключить вплоть до 60 лет. А в отдельных случаях, говорят в военкомате, и до 65. Бывший участник отряда Шаймуратова совсем недавно был демобилизован, как раз из-за возраста. Теперь же он отправляется в зону СВО вновь – на поддержку боевых товарищей.

Друзей надо выручать. У меня тяга, как говорится, чтобы победить. Позывной «Джага»

В целях привлечения новых контрактников по республике открыли уже порядка 70 мобильных пунктов, в которых желающих консультируют по всем вопросам. Не заметить такие сложно – яркие логотипы и воодушевляющие слоганы, а также рассказы тех, кто был на передовой. Боец с позывным «Луна» сейчас в отпуске. Со дня на день отправится на линию соприкосновения.

По новым условиям, контракт можно заключить от четырех месяцев, а тем, кто соглашается на год, помимо всех прочих выплат, полагается и единовременная – 195 тысяч рублей. При этом минимальная зарплата по контракту составляет чуть более 200 тысяч. Кроме того, бойцы могут рассчитывать на премии за особые достижения по службе.

Проходить службу можно в конкретном подразделении, в котором хочет кандидат. Например, если там уже есть родственники или друзья. Особые условия и при заключении контракта с именными батальонами. На данный момент один из них – имени Даяна Мурзина – уже укомплектован. Со дня на день отправится на боевое слаживание. На стадии формирования еще одно башкирское подразделение – «Северные амуры».