В Уфе мотоциклистам напомнили о правилах безопасной езды

Мотосезон не за горами, а некоторые уже гоняют на двухколесных, прибавив работу как сотрудникам ГИБДД, так и медикам. Передвигаться на мотоциклах в 29 раз опаснее, чем на автомобиле, говорят эксперты. Причины аварий: неопытность, переоценка собственных возможностей, превышение скорости. Все это знают, но правилами пренебрегают. Последствия потом фиксируются в медицинской карте. И это в лучшем случае.

Это кадры аварии на проспекте Октября. Мотоциклист наехал на пешехода. У водителя не было соответствующего удостоверения. Статистика растет – констатируют полицейские и врачи.

С начала года на дорогах республики с участием мотоциклов зарегистрировано 16 дорожных происшествий, в которых один человек погиб, 20 получили травмы, пять из которых – несовершеннолетние. Сотрудниками автоинспекции на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение. Салават Атангулов, старший лейтенант полиции, инспектор по пропаганде ПДД Управления Государственной автоинспекции МВД по Республике Башкортостан

Официально мотосезон еще не открыт. В этом году из-за раннего потепления любители езды с ветерком достали свою двухколесную технику уже в марте.

Ловить ветер в волосах, конечно, приятно, но серьезные, а порой и смертельные травмы в ДТП, мотоциклист может получить, начиная со скорости 20 км/ч. При ее увеличении травмоопасность растет в геометрической прогрессии. Конечно, важно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, быть внимательным и обязательно использовать хотя бы минимальную экипировку и водителю, и его пассажиру.

В нейрохирургическом отделении 17-й больницы уже семь «тяжелых» детей. Число пострадавших, увы, будет расти с каждым днем, говорят медики.Переломы – не самое страшное. Последствия аварий с участием мотоциклов непредсказуемые: разрывы внутренних органов, травмы грудной клетки или головы.

Переломы верхних конечностей, нижних конечностей, предплечье, плечо. Бывают сочетанные травмы, когда работает бригада хирургов, нейрохирургов, травматологов, урологов, реаниматологи вовлечены в это дело. Сложные пациенты тоже бывают. Ринат Хайруллин, врач травматолог-ортопед детского травматологического отделения ГДКБ больницы №17 г. Уфы

Среди пострадавших немало подростков – они садятся на мотоциклы, выезжают на дорогу общего пользования, хотя практически не знают правил дорожного движения. На дороге опытный водитель не всегда сориентируется, чего ждать тогда от начинающих?

Инструктор объясняет: мотовладельца подводят рефлексы, они противоречат особенностям управления двухколесного транспорта.

Человек должен не только владеть мотоциклом, а еще и понимать психологию поведения на дороге, предугадывать какие-то ситуации, соблюдать скоростной режим, держать определенную дистанцию и понимать, что главное и первое правило мотоциклиста – его никто не видит. Какой бы не был у него мощный мотоцикл, как бы громко он не шумел, как бы фары у него ярко не светили, мотоциклистов, как правило, не замечают. Альберт Каримов, инструктор начального обучения категории А

Для большинства автомобилистов мотоциклист появляется в зеркале заднего вида внезапно.

Защитить себя на дороге или хотя бы минимизировать травмы при столкновении поможет экипировка. Кому как не многократному чемпиону мира по мотогонкам на льду не знать об этом. Николай Красников – участник международных соревнований на протяжении почти 20 лет, практически вальсирует на двухколесном, обгоняя соперников, наклоняясь до 45 градусов и выполняя ласточку. Сам любитель экстрима - пробует гонять то на водных лыжах, то на снегоходах. Но все эти трюки – исключительно на соревновательном треке.

Никто не запрещает ездить на мотоциклах, однако есть элементарные правила безопасности, которые спасают не только от травм, но зачастую и жизни как самого водителя, так и окружающих. Впрочем, психологи констатируют: большинство уверены, что авария может случиться с кем угодно, но только не с ними.