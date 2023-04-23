Как Башкирии отметили праздник Ураза-байрам 2023

Праздник прекращения поста. Для мусульман на неделе прошло одно из главных событий – Ураза-байрам. По преданию его установил сам пророк Мохаммед в 624 году. Спустя почти 1400 лет люди отмечают этот день вместе. В течение месяца верующие держали строгий пост – принимать пищу можно было только с заходом солнца. В 24-х мечетях Башкортостана прошли богослужения, прихожан угощали пловом. Со священным праздником жителей поздравил и Радий Хабиров.

Эти слова восхваления Бога во время праздничной молитвы звучат чаще обычного. На каждую фразу верующие, показывая покорность и смирение перед Аллахом, примыкают к земле семью частями тела: обязательно касаются ногами, руками и лбом. Обратившись лицом к мекке, а душой – к Всевышнему во время намаза, просят Бога наставить на путь истинный и снискать его благословения.

В Уфе торжественные богослужения по случаю завершения поста с восьми утра прошли в 24 мечетях. Ляля-Тюльпан собирает абсолютно разных людей, которых объединяет ислам. Сюда, как правило, на праздники приходят и студенты нефтяного университета.

Ураза-байрам – день разговения после священного месяца Рамадан, в этом году он продлился 29 дней. Столько верующие держали пост. С восходом солнца и до заката они воздерживались от еды и питья.

Во время Рамадана мусульмане принимали пищу сразу после захода солнца. Это называется ифтар. В мечетях он проходит, как правило, после коллективного намаза. В Уфе на неделе был организован выездной обряд разговения. Участниками стали одновременно почти 500 человек. Мероприятие более светское – без намаза, но с чтением Корана.

Ислам делают более доступным. В Башкортостане реализуется социальный проект «Юрта Рамадана». Это создание модульных мечетей. В республике их уже 12. В сам праздник голодать уже запрещается. Семьи собираются за одним столом, готовят, как правило, традиционные национальные блюда.

В мечетях в праздничный день готовят плов. Большой казан объемом в 220 литров кипел возле мечети Гуфран с самого утра. Внушительный объём: два мешка риса и почти 100 килограммов мяса, моркови, лука и нута. Но есть ещё один весомый ингредиент, который не купить в магазине.