Башкирский боксер Артур Субханкулов одержал пятую победу на профессиональном ринге

На этой неделе в Уфе прошел «Вечер Бокса», в ходе которого состоялось пять поединков. В гости в столицу Башкортостана приехали спортсмены из Намибии и Узбекистана. Разумеется, внимание спортивной общественности республики было приковано к уфимцу Артуру Субханкулову. Двукратный серебряный призер чемпионатов России, победитель международных турниров – разносторонняя личность. Удивительно, но у боксера тонкие струны души, которые воплощаются в игре на клавишных инструментах.

Главный момент вечера для Артура Субханкулова. В профессиональной карьере боксёра намибиец Лазарус Шанингва был первым соперником такого серьёзного рейтинга. В Уфу африканец приехал непобежденным, со статистикой – восемь побед в восьми боях. В мировом рейтинге Лазарус находился выше Артура в два раза. Да и настроен намибиец до боя был только на победу.

Я счастлив приехать в Россию. Я здесь не для того, чтобы поработать, а для того, чтобы биться и победить. До этого мой соперник не был побежден, но я нанесу ему поражение. Пусть готовится к этому. Лазарус Шанингва, профессиональный боксёр, участник «Вечера бокса» /Намибия/

На взвешивании Шанингва показывал в адрес Артура неприятные жесты. Но Субханкулов ответил намибийцу на ринге: вместо заявленных восьми раундов нашему спортсмену хватило двух, чтобы отправить Шанингву в нокаут. Африканец потерпел первое поражение в карьере. Артур выиграл пятый бой и остался непобедимым на профессиональном ринге.

Этот жест меня разбудил, раззадорил, я сразу решил, что за этот жест нужно наказывать его. Победа как может быть обиднее, в любом случае рад. В профессиональном боксе имеет значения количество досрочных побед, оформил ещё один, это только в плюс. Артур Субханкулов, член сборной Республики Башкортостан по боксу

Талантливый человек талантлив во всём. В свободное время от спорта чемпион Артур Субханкулов осваивает фортепиано, может сыграть любимую композиции певицы Адель.

Может быть, в музыке боксер и выражает свои переживания. Талантливый спортсмен побеждал на соревнованиях международного уровня, но вот покорить чемпионат России всё не удается. Всегда второй. И в конце прошлого года судьи отдали победу его конкуренту, хотя со стороны это решение показалось не совсем объективным. Но все же на соревнования в Уфу Артур приехал из расположения сборной страны – из Киргизии. Там проходила подготовка к чемпионату мира в Ташкенте. Турнир в столице Узбекистана начнется уже 30 апреля, на данный момент Артур – второй номер в стране. Сразу после «Вечера Бокса» вместе со своим тренером Марией Карабановой уехал в Сочи на заключительные сборы в национальной команде.

Постараемся испытать удачу, постараемся зацепиться, заключительные решения там будут приняты, дальше планируем ещё поединки именно по профессионалам. Мария Карабанова, старший тренер сборной Республики Башкортостан по боксу