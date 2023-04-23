Башкирский боксер Артур Субханкулов одержал пятую победу на профессиональном ринге

На этой неделе в Уфе прошел «Вечер Бокса», в ходе которого состоялось пять поединков. В гости в столицу Башкортостана приехали спортсмены из Намибии и Узбекистана. Разумеется, внимание спортивной общественности республики было приковано к уфимцу Артуру Субханкулову. Двукратный серебряный призер чемпионатов России, победитель международных турниров – разносторонняя личность. Удивительно, но у боксера тонкие струны души, которые воплощаются в игре на клавишных инструментах.
Главный момент вечера для Артура Субханкулова. В профессиональной карьере боксёра намибиец Лазарус Шанингва был первым соперником такого серьёзного рейтинга. В Уфу африканец приехал непобежденным, со статистикой – восемь побед в восьми боях. В мировом рейтинге Лазарус находился выше Артура в два раза. Да и настроен намибиец до боя был только на победу.
На взвешивании Шанингва показывал в адрес Артура неприятные жесты. Но Субханкулов ответил намибийцу на ринге: вместо заявленных восьми раундов нашему спортсмену хватило двух, чтобы отправить Шанингву в нокаут. Африканец потерпел первое поражение в карьере. Артур выиграл пятый бой и остался непобедимым на профессиональном ринге.
Талантливый человек талантлив во всём. В свободное время от спорта чемпион Артур Субханкулов осваивает фортепиано, может сыграть любимую композиции певицы Адель.
Может быть, в музыке боксер и выражает свои переживания. Талантливый спортсмен побеждал на соревнованиях международного уровня, но вот покорить чемпионат России всё не удается. Всегда второй. И в конце прошлого года судьи отдали победу его конкуренту, хотя со стороны это решение показалось не совсем объективным. Но все же на соревнования в Уфу Артур приехал из расположения сборной страны – из Киргизии. Там проходила подготовка к чемпионату мира в Ташкенте. Турнир в столице Узбекистана начнется уже 30 апреля, на данный момент Артур – второй номер в стране. Сразу после «Вечера Бокса» вместе со своим тренером Марией Карабановой уехал в Сочи на заключительные сборы в национальной команде.
Вообще башкирский бокс переживает расцвет. В том числе и благодаря Азалии Аминевой из Октябрьского. В 19 лет она уже стала первой чемпионкой России из Башкирии. Хотя порой приходится непросто. То трансгендеры на соревнованиях попадаются, то судейство оставляет лучшего. Но от этого любовь к спорту и к боксу не пропадает. А сейчас Аминева будет отстаивать честь страны на Боливарианских играх.