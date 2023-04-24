В Башкирии подешевели макароны, картошка и колбаса

Башстат опубликовал данные о средних потребительских ценах на отдельные виды продовольственных товаров.
По данным аналитиков, больше всего в Башкирии за последнюю неделю подешевели вареная колбаса (2,4%), картофель (3%), вермишель (3,5%) и макаронные изделия из пшеничной муки (4,2%). Цены на данные продукты составляют 391,06 руб., 28,96 руб., 75,68 руб. и 77 руб. соответственно.
Больше всего подешевели лук (2%), сардельки и сосиски (2,2%), мороженая рыба (2,7%) и бананы (2,9%). Сейчас в среднем они стоят 52,62 руб., 408,98 руб., 217,37 руб. и 121,97 руб. соответственно.