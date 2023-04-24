В Башкирии подешевели макароны, картошка и колбаса

По данным аналитиков, больше всего в Башкирии за последнюю неделю подешевели вареная колбаса (2,4%), картофель (3%), вермишель (3,5%) и макаронные изделия из пшеничной муки (4,2%). Цены на данные продукты составляют 391,06 руб., 28,96 руб., 75,68 руб. и 77 руб. соответственно.