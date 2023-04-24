В Уфе мужчина предложил пенсионеру донести тяжелую сумку и ограбил его

Как выяснили следователи, ранее судимый 39-летний местный житель обокрал пенсионера дерзким способом. Когда они пришли домой к пенсионеру и сели за стол, подвыпивший знакомый начал вести себя нагло. Он, применив силу, отобрал у потерпевшего кошелек с 4 тысячами рублей, взял со стола мобильный телефон и скрылся.

пресс-служба МВД по РБ