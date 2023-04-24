В Уфе мужчина предложил пенсионеру донести тяжелую сумку и ограбил его

63-летний уфимец обратился в полицию и сообщил, что его ограбили. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Уфе мужчина предложил пенсионеру донести тяжелую сумку и ограбил его

Поздним вечером пенсионер возвращался домой. К нему подошел незнакомец и предложил донести тяжелую сумку до дома, на что заявитель согласился.

Как выяснили следователи, ранее судимый 39-летний местный житель обокрал пенсионера дерзким способом. Когда они пришли домой к пенсионеру и сели за стол, подвыпивший знакомый начал вести себя нагло. Он, применив силу, отобрал у потерпевшего кошелек с 4 тысячами рублей, взял со стола мобильный телефон и скрылся.

пресс-служба МВД по РБ

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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