В Уфе мужчина предложил пенсионеру донести тяжелую сумку и ограбил его
63-летний уфимец обратился в полицию и сообщил, что его ограбили. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Поздним вечером пенсионер возвращался домой. К нему подошел незнакомец и предложил донести тяжелую сумку до дома, на что заявитель согласился.
Как выяснили следователи, ранее судимый 39-летний местный житель обокрал пенсионера дерзким способом. Когда они пришли домой к пенсионеру и сели за стол, подвыпивший знакомый начал вести себя нагло. Он, применив силу, отобрал у потерпевшего кошелек с 4 тысячами рублей, взял со стола мобильный телефон и скрылся.
пресс-служба МВД по РБ
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.