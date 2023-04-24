В Уфе две пенсионерки отдали мошенникам около 5 млн рублей

В башкирской столице полицейские устанавливают обстоятельства новых мошенничеств в отношении пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
74-летняя пенсионерка обратилась в полицию заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившись якобы сотрудником банка. Под предлогом того, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит, лжесотрудник убедил потерпевшую перевести деньги на безопасные счета, что горожанка и сделала. Всего женщина перевела аферистам более 4 миллионов рублей.
В полицию обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей поступил звонок от якобы сотрудников банка. Звонившие сообщили об оформлении кредита и хищении денежных средств неизвестными лицами с карты заявительницы. Для того, чтобы предотвратить незаконное списание, лжесотрудники убедили горожанку оформить кредит и перечислить имеющиеся сбережения на «безопасный» счет. Женщина доверилась аферистам и отправила на их счета 970 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали случившегося.