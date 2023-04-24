В Уфе две пенсионерки отдали мошенникам около 5 млн рублей

В полицию обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей поступил звонок от якобы сотрудников банка. Звонившие сообщили об оформлении кредита и хищении денежных средств неизвестными лицами с карты заявительницы. Для того, чтобы предотвратить незаконное списание, лжесотрудники убедили горожанку оформить кредит и перечислить имеющиеся сбережения на «безопасный» счет. Женщина доверилась аферистам и отправила на их счета 970 тысяч рублей.