В Уфе открыли мемориальную доску Фариту Габитову

В Уфе открыли мемориальную доску в честь аксакала башкирского кинематографа Фарита Габитова. Ее установили на доме № 34 по улице Коммунистической, где жил выдающийся деятель искусств.

Фарит Габитов долгие годы руководил различными творческими организациями. При его поддержке проводились масштабные общественно-политические и культурные мероприятия. Он выступал консультантом фильмов «Пугачев», «В ночь лунного затмения» и «Всадник на золотом коне». Внес вклад в создание Республиканского музея кино, увековечение имен людей, посвятивших свою жизнь этому искусству.