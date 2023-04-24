В Уфе прошел III Съезд Ассоциированных школ ЮНЕСКО

В Башкирском институте социальных технологий провели III Съезд Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Были подведены итоги деятельности за этот учебный год и намечены планы на следующий.

На мероприятии рассказали, как реализовывать проектную работу и получать гранты. Обсудили возможность реализации совместных программ с Кыргызской Республикой и Беларусью. Модератор съезда, исполнительный директор Комитета республики по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина, отметила в интервью, что интересных проектов для подростков достаточно. Один из них – «Открой наследие Арктики». Недавно прошло тестирование по этому конкурсу. Его второй этап – квиз – состоится в мае. Команда-победитель сможет отправиться в свою собственную экспедицию и попробовать себя в роли исследователей.