В Уфе проводили на боевое слаживание добровольцев батальона имени Даяна Мурзина

Сегодня в Уфе собрались добровольцы батальона Даяна Мурзина. Это порядка 300 человек. В основном те, у кого есть за плечами военный опыт. Некоторые бойцы прошли Афганистан, а также чеченскую и сирийскую кампании. Возрастной диапазон – от 35 до 55 лет. Сначала предстоит пройти боевой слаживание.