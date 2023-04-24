В Уфе проводили на боевое слаживание добровольцев батальона имени Даяна Мурзина

Сегодня в Уфе собрались добровольцы батальона Даяна Мурзина. Это порядка 300 человек. В основном те, у кого есть за плечами военный опыт. Некоторые бойцы прошли Афганистан, а также чеченскую и сирийскую кампании. Возрастной диапазон – от 35 до 55 лет. Сначала предстоит пройти боевой слаживание.
Как говорят организаторы, желающих вступить в батальон было гораздо больше. Именно поэтому создается еще одно воинское формирование «Северные амуры». Но можно подписать контракт с любым другим подразделением Вооруженных сил.
На данный момент в республике работают почти 70 мобильных информационных пунктов. Кроме того запустили интернет ресурс башбат.рф. После недавних поправок заключить контракт могут даже не служившие мужчины. Этой возможностью воспользовались добровольцы вновь сформированного батальона Даяна Мурзина.