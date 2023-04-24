Прокуратура проверит коммунальные расчеты одного из уфимских домов

Управляющая компания, ссылалась на постановление Правительства России о том, что с 1 сентября прошлого года в силу вступили изменения в правилах предоставления коммунальных услуг. Если раньше за превышение норм ОДН платили управляющие организации, то теперь оплата общедомовых нужд полностью ложится на жильцов. Однако это объяснение не убедило сотрудников прокуратуры, которые начали проверку.