Прокуратура проверит коммунальные расчеты одного из уфимских домов

Сегодня специалисты выехали на место. Мы рассказывали об этой истории в наших предыдущих выпусках. Стоимость содержания общедомового имущества увеличилась почти в 150 раз. Жителям дома по Айской в квитанциях приписали от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Управляющая компания, ссылалась на постановление Правительства России о том, что с 1 сентября прошлого года в силу вступили изменения в правилах предоставления коммунальных услуг. Если раньше за превышение норм ОДН платили управляющие организации, то теперь оплата общедомовых нужд полностью ложится на жильцов. Однако это объяснение не убедило сотрудников прокуратуры, которые начали проверку.