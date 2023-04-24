На уфимском ипподроме «Акбузат» прошли соревнования по конкуру

Участие принимали более полусотни спортсменов. Турнир приурочили к 100-летию Министерства республики. Эти старты стали заключительными в манеже. Следующие турниры пройдут на открытом грунте.
Бриллиант. Так Юлия Полушкина называет своего коня. Они вместе уже много лет. Ирен Даймонд и Юлия будто понимают друг друга с полувзгляда, полужеста. Это происходит на каком-то невербальном уровне: остаточно кивка, чтобы конь выполнил задание. Неважно – тренировка это или соревнование, выступление на турнирах для них – обычное дело. Юлия в конном спорте 30 лет. Сама спортсменка из Оренбурга, но уже десять лет не пропускает ни одни уфимские соревнования.
Участие принимали как юные всадники, так и взрослые. Высота препятствий – от 60 до 140 сантиметров зависела от возрастной категории спортсменов. Титулованная Ольга Данилова в первой половине дня наблюдала за своими юными воспитанниками с трибун, а вечером выступила сама. Как итог – заветное первое место.
Эти соревнования стали заключительными в манеже. Следующие старты по выездке пройдут в мае уже на открытом грунте.