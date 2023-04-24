На уфимском ипподроме «Акбузат» прошли соревнования по конкуру

Участие принимали более полусотни спортсменов. Турнир приурочили к 100-летию Министерства республики. Эти старты стали заключительными в манеже. Следующие турниры пройдут на открытом грунте.

Бриллиант. Так Юлия Полушкина называет своего коня. Они вместе уже много лет. Ирен Даймонд и Юлия будто понимают друг друга с полувзгляда, полужеста. Это происходит на каком-то невербальном уровне: остаточно кивка, чтобы конь выполнил задание. Неважно – тренировка это или соревнование, выступление на турнирах для них – обычное дело. Юлия в конном спорте 30 лет. Сама спортсменка из Оренбурга, но уже десять лет не пропускает ни одни уфимские соревнования.

Мне очень нравятся соревнования на «Акбузате». Мы посещаем соревнования и на открытых площадках, и в закрытом манеже. Каждый раз удачно, очень хорошая атмосфера, правильно поставленные маршруты и справедливые судьи.

Юлия Полушкина, участница соревнований /Оренбург/

Участие принимали как юные всадники, так и взрослые. Высота препятствий – от 60 до 140 сантиметров зависела от возрастной категории спортсменов. Титулованная Ольга Данилова в первой половине дня наблюдала за своими юными воспитанниками с трибун, а вечером выступила сама. Как итог – заветное первое место.

Это первые соревнования у нас в этом году. К нам приехали ребята из Оренбурга. Я хочу сказать, что уровень так подрос у нас.

Ольга Данилова, тренер по конкуру, мастер спорта международного класса по конкуру

Большой показатель для нас, что спортсмены стараются максимально выложиться, что у нас каждый раз улучшается мастерство спортсменов, появляются новые лица.

Валерия Комкова, главный судья соревнований

Эти соревнования стали заключительными в манеже. Следующие старты по выездке пройдут в мае уже на открытом грунте.

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