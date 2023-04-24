На уфимском ипподроме «Акбузат» прошли соревнования по конкуру

Бриллиант. Так Юлия Полушкина называет своего коня. Они вместе уже много лет. Ирен Даймонд и Юлия будто понимают друг друга с полувзгляда, полужеста. Это происходит на каком-то невербальном уровне: остаточно кивка, чтобы конь выполнил задание. Неважно – тренировка это или соревнование, выступление на турнирах для них – обычное дело. Юлия в конном спорте 30 лет. Сама спортсменка из Оренбурга, но уже десять лет не пропускает ни одни уфимские соревнования.