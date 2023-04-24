Как жителям Башкирии защитить свои права на качественные услуги ЖКХ

Лифт в одной из высоток нового жилого комплекса, как музейный экспонат – не функционален. В одном из подъездов 26-этажного здания есть два подъемных механизма, утром перед работой образовывается настоящий час-пик – в вертикальном пространстве.

Логично, что за неработающий лифт жильцы не должны и платить. Как уверяет директор управляющей компании, деньги за декорации не берут. Более того, представление близится к концу: подъёмный механизм должен заработать, был суд.

Если жильцы всё же решат менять управляющую компанию, они вправе поменять обслуживающую организацию, набрав кворум. Сейчас он установлен в количестве 50% плюс один человек. Список действующих УК можно найти в Сети: по инициативе Госкомитета республики по жилстройнадзору создан сайт с народным рейтингом управляющих компаний Башкортостана.

Проверить управляющую компанию внепланово может Госкомжилстройнадзор. Для этого жители должны подать заявку по телефону: 218-10-65; онлайн через сайт ГЖИ или электронную приёмную органов власти. Также обращения принимают по почте: г. Уфа, ул. Халтурина, 28. Авторизация происходит через Госуслуги. В этом году поступило уже порядка 300 заявок. Большинство – от уфимцев и жителей Уфимского района. Управляющие компании получают предписания. Проблема должна быть решена в установленные сроки. В ответ УК должны предоставить отчёт. Акт о выполненных работах, также фото или видеоподтверждение.

Работу одной из управляющих компаний в Уфе сейчас проверяют органы. Жителей шокировали квитанции за жилищно-коммунальные услуги, они забили тревогу.

Энергосберегающие лампочки в подъезде дома по улице Айской настолько экономичные, что вовсе не потребляют электричество. Но это только по факту, по документам иначе. В некоторых платёжках суммы превышают 2 тысячи рублей. Если летом стоимость содержания общедомового имущества едва достигала 30 рублей, то в апреле этого года сумма увеличилась в 100-150 раз. Жителям дома в квитанциях приписали от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Жалобы на разные управляющие компании посыпались весной этого года. Осенью в силу вступили в силу изменения по перерасчёту платы за нужды дома. Новая схема заработала с 1 сентября. Она утверждена постановлением правительства России от 3 февраля 2022 года. Не все были готовы к большим суммам. Доначисление происходит в первый квартал года, следующего за расчётным. Это, по сути, разница между показаниями общедомовых счётчиков и индивидуальных приборов учёта. То, что употребилось на нужды дома, например, вода на мытьё полов в подъездах или электричество, потребляемое лампочками на этажах, оплачивают теперь сами люди. Появились строки с аббревиатурой СОИ – содержание общего имущества. Оно состоит из холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электричества.

Как сэкономить на нуждах дому? Жители это могут сделать сообща. Например, договориться сколько раз в подъездах нужно мыть пол или для освещения установить датчики движения. Чтобы выйти из мрака – придётся сделать ещё один шаг.

Причиной высоких начислений и утечки в кошельке могут быть утечки в подъездах на этажах или в подвале. Так, например, объясняют высокую сумму перерасчёта представители управляющей компании домов по улице Российской.

Шокирующие суммы в квитанциях могут быть ошибкой. Одна из жительниц дома по улице Российской стала разбираться и обнаружила несоответствие данных в документах.

Проверить корректность начислений можно, запросив соответствующие документы у ресурсоснабжающей организации.

Несоответствие в показаниях может быть и следствием незаконного подключения. Об этом говорили на форуме Управдом в Уфе.

Регулярными должны быть проверки индивидуальных приборов учёта. Так, председатель дома по улице Интернациональной настаивает на точности как в работе самих устройств, так и в передаче показаний жильцами.

Если для определённого дома за коммунальные услуги установлены нормативы, то ресурсоснабжающие организации должны проводить проверки не только приборов, но и фиксировать количество проживающих в квартирах жильцов. Чтобы не было превышения потребления и большие суммы в квитанциях не появлялись из-за того, что соседи льют "воду" на бумаге.