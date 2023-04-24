Из Уфы в Москву доставили мальчика, которого изувечили топором

12-летнего мальчика, которого изувечил топором агрессивный родственник, санитарной авиацией доставили из Уфы в Москву. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения.
Юного пациента доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Специалисты сообщили, что объём полученных повреждений значительный.
Напомним, 2 апреля в Стерлибашевском районе 27-летний мужчина в бане напал с топором на младшего брата своей супруги. Основной удар пришёлся на конечности ребёнка. До сих пор пострадавшего усиленно лечат.