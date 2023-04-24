Из Уфы в Москву доставили мальчика, которого изувечили топором

Помощь на уровне ЦРБ и РДКБ оказана своевременно и полноценно. Учитывая характер полученных травм, на этапе восстановительного лечения будут привлечены специалисты федерального центра. Отметим, что с первого дня наши врачи были на связи с врачами Центра неотложной детской хирургии и травматологии, неоднократно проводились телемедицинские консультации, тактика на всех этапах оказания помощи согласована.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ