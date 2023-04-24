Детская поликлиника в Баймаке должна начать прием пациентов с 1 декабря

Поручение на оперативном совещании дал сегодня Глава республики. Строительство медучреждения стартовало два года назад. Оно реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Большая часть выделенных финансовых средств – федеральная. Полная стоимость объекта – порядка 417 миллионов рублей. Детская поликлиника в Баймаке долгожданная. Планируется, что за смену ее смогут посещать 300 пациентов.
На оперативном совещании в ЦУре также Радий Хабиров отметил, что на этой неделе состоятся проводы четвертого добровольческого отряда имени Даяна Мурзина. После прохождения подготовки военнослужащие отправятся в зону проведения специальной военной операции.
В поддержку башкирских солдат две недели назад был направлен отряд «Ватан». Бойцы сейчас находятся на боевом слаживании в Оренбургской области.