Детская поликлиника в Баймаке должна начать прием пациентов с 1 декабря

 Поручение на оперативном совещании дал сегодня Глава республики. Строительство медучреждения стартовало два года назад. Оно реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Большая часть выделенных финансовых средств – федеральная. Полная стоимость объекта – порядка 417 миллионов рублей. Детская поликлиника в Баймаке долгожданная. Планируется, что за смену ее смогут посещать 300 пациентов.

1 декабря дети должны пойти в поликлинику. Сделайте все, что нужно для завершения ее строительства и ввода в эксплуатацию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На оперативном совещании в ЦУре также Радий Хабиров отметил, что на этой неделе состоятся проводы четвертого добровольческого отряда имени Даяна Мурзина. После прохождения подготовки военнослужащие отправятся в зону проведения специальной военной операции.

В поддержку башкирских солдат две недели назад был направлен отряд «Ватан». Бойцы сейчас находятся на боевом слаживании в Оренбургской области.

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