В Башкирии возгорание сухой травы спровоцировало массовое ДТП

Сегодня, 24 апреля, в Благоварском районе зафиксировали крупное возгорание сухой травы. Пожар спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие.
На 1408 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три автомобиля. Пострадавших, к счастью, нет.
Экстренные службы зафиксировали возгорание на площади 4,5 га. Ликвидируют пожар 21 человек. Также дополнительно задействованы силы и средства аэромобильной группировки специализированной пожарно-спасательной части в количестве 15 человек.
Фото: ГИБДД РБ.