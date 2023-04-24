В Башкирии возгорание сухой травы спровоцировало массовое ДТП

Сегодня, 24 апреля, в Благоварском районе зафиксировали крупное возгорание сухой травы. Пожар спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие.

Фото №1 - В Башкирии возгорание сухой травы спровоцировало массовое ДТП

На 1408 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три автомобиля. Пострадавших, к счастью, нет.

Экстренные службы зафиксировали возгорание на площади 4,5 га. Ликвидируют пожар 21 человек. Также дополнительно задействованы силы и средства аэромобильной группировки специализированной пожарно-спасательной части в количестве 15 человек.

Фото: ГИБДД РБ. 

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