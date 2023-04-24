В Башкирской гимназии имени Рами Гарипова прошел «Бал директоров»

в Год педагога и наставника в Башкирской республиканской гимназии имени Рами Гарипова собрались руководителей, которые возглавляли учреждение раньше. На встрече побывала наша коллега, выпускница гимназии Айгуль Усманова.
Впервые за 79-летнюю историю, в прошлом республиканской школы-интернат №1, ныне гимназии имени Рами Гарипова, бывшие руководители собрались вместе. Ильяс Валеев, Фанзиль Саньяров, Альфир Гайсин, Ляйсан Фазлетдинова – спустя годы заново знакомятся с родным интернатом и его нынешними обитателями, вспоминают былое.
Праздничная сцена актового зала послужила в этот вечер импровизированной студией. Своих предшественников интервьюировал нынешний руководитель школы Ильнур Салихов.
Беседа ведущего и его гостей, как увлекательный экскурс. Перед публикой предстали два писателя с учёными степенями, организаторы образования, педагоги-новаторы. К примеру, руководивший школой Фанзиль Булякович Саньяров – кАндидат филололгических наук, лауреат премий имени Мухаматсалима Уметбаева и журналисткой имени Шагита Худайбердина – закладывал основу нового главного корпуса.
Более 400 учебно-методических, научных публикаций, включая три десятка книг – это творческий багаж доктора педагогических наук Ильяса Валеева. Почётный работник и инновационных технологий Министерства образования, науки и высшей школы РФ внёс весомый вклад в литературоведение, в том числе в изучение жизни и творчества Мустая Карима. О народном поэте Валеев написал 16 книг. Зал стоя аплодирует легендарному директору, человеку, благодаря которому знаменитая гимназия гордо носит имя народного поэта Рами Гарипова.
Изначально так называемый «Бал директоров» инициировали как мероприятие, проходящее раз в пять лет. Но эта «директорская встреча» оказалась долгожданной для всех, ведь помимо учащихся, преподавателей, воспитателей, практически каждый второй – выпускник знаменитой гимназии. Потому решили собираться раз в три года. Но, чувствуется, что «директорские» встречи будут проходить ещё чаще.