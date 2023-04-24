В Башкирской гимназии имени Рами Гарипова прошел «Бал директоров»

в Год педагога и наставника в Башкирской республиканской гимназии имени Рами Гарипова собрались руководителей, которые возглавляли учреждение раньше. На встрече побывала наша коллега, выпускница гимназии Айгуль Усманова.

Впервые за 79-летнюю историю, в прошлом республиканской школы-интернат №1, ныне гимназии имени Рами Гарипова, бывшие руководители собрались вместе. Ильяс Валеев, Фанзиль Саньяров, Альфир Гайсин, Ляйсан Фазлетдинова – спустя годы заново знакомятся с родным интернатом и его нынешними обитателями, вспоминают былое.

Праздничная сцена актового зала послужила в этот вечер импровизированной студией. Своих предшественников интервьюировал нынешний руководитель школы Ильнур Салихов.

Беседа ведущего и его гостей, как увлекательный экскурс. Перед публикой предстали два писателя с учёными степенями, организаторы образования, педагоги-новаторы. К примеру, руководивший школой Фанзиль Булякович Саньяров – кАндидат филололгических наук, лауреат премий имени Мухаматсалима Уметбаева и журналисткой имени Шагита Худайбердина – закладывал основу нового главного корпуса.

Более 400 учебно-методических, научных публикаций, включая три десятка книг – это творческий багаж доктора педагогических наук Ильяса Валеева. Почётный работник и инновационных технологий Министерства образования, науки и высшей школы РФ внёс весомый вклад в литературоведение, в том числе в изучение жизни и творчества Мустая Карима. О народном поэте Валеев написал 16 книг. Зал стоя аплодирует легендарному директору, человеку, благодаря которому знаменитая гимназия гордо носит имя народного поэта Рами Гарипова.