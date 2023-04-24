Министерство ЖКЖ Башкирии рекомендует завершить отопительный сезон

Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики рекомендует главам городов и районов завершить отопительный сезон. На сегодняшний день отопление выключают в Уфе, Нефтекамске, Сибае, Салавате, Стерлитамаке.
Отопительный сезон также завершают муниципальные районы: Аскинский, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Стерлитамакский, Ермеекеевский, Мелеузовский, Илишевский и Ишимбайский. Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни ожидается потепление и температура воздуха закрепится выше, чем +8.
По словам исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирины Головановой, необходимо организовать постоянный мониторинг и при подходящих условиях принять соответствующее решение.