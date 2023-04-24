На поддержку участников СВО и их семей Башкирия направила более 4 млрд рублей

На этой неделе состоятся проводы четвертого добровольческого отряда имени Даяна Мурзина. Радий Хабиров сообщил об этом на оперативном совещании Правительства. После прохождения боевой подготовки военнослужащие отправятся в зону проведения СВО. Также сегодня руководитель региона вручил награды мобилизованным бойцам. Они вернулись в краткосрочный отпуск, после которого продолжат службу.

Церемония награждения перед совещанием стала доброй традицией. Командиры подразделений регулярно обращаются к руководству республики о поощрении отличившихся бойцов. Награды сегодня из рук Радия Хабирова получили мобилизованные солдаты. Дома они находятся на время отпуска, уже через пару дней вернутся на боевые позиции.

Меня наградили орденом Салавата Юлаева. Башкирия нас не бросает. Всем помогает. Все хорошо. Позывной «Гараж», мобилизованный боец

Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с предложением организовывать во время отпуска встречи бойцов и школьников. Солдаты могли бы поделиться историями боевых будней. Руководитель региона отметил, что в республике гордятся военнослужащими. И в сегодняшних условиях их поддержка – приоритетная задача. 4 миллиарда рублей из бюджета региона будет направлено на оказание помощи как бойцам, так и членам их семей.

Три тысячи детей участников СВО бесплатно посещают детские сады. 500 студентов колледжей обеспечены бесплатным горячим питанием. Около двух тысяч детей бесплатно посещают кружки, 300 – получили санаторий. Дети военнослужащих пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства - министр финансов Республики Башкортостан

В течение полутора месяцев в Уфе, на проспекте Октября, откроется центр поддержки участников СВО. В Сибае, Стерлитамаке и Нефтекамске они уже работают.

Работа с теми, кто участвует в специальной военной операции, поддержка их родных и близких – это наша первоочередная задача. Она непростая. И главы муниципалитетов должны лично заниматься этим вопросом. Организация взаимодействия и оказание помощи требуют самого серьёзного внимания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсудили на оперативном совещании и другие темы. Две недели назад Радий Хабиров был в рабочей поездке по Зауралью. Посетил стройплощадку детской поликлиники в Баймаке. Сегодня Радий Хабиров поручил открыть двери медучреждения для пациентов в декабре. Объект долгожданный – сейчас дети обслуживаются в отделении районной больницы. Планируется, что за смену поликлинику смогут посещать до 300 юных пациентов.

1 декабря дети должны пойти в поликлинику. Сделайте всё, что нужно для завершения её строительства и ввода в эксплуатацию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. За прошедшую неделю произошло более 150 случаев возгорания сухой травы. Кроме того, огнем оказались охвачены лесные массивы в Баймакском, Благоварском, Чишминском и Учалинском районах. Площадь возгораний составила более 9 гектаров.

Лучше сразу бросайте силы, иногда перестраховывайтесь. И не допускайте возгорания. Особенно в Зауралье, где лесные районы, где тяжело пройти. Техника есть, вертолеты работают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На этой неделе проводят в зону СВО бойцов Даяна Мурзина. На прошлой неделе проводили «Ватан». Все они – поддержка бойцам на передовой.