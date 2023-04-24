На поддержку участников СВО и их семей Башкирия направила более 4 млрд рублей

На этой неделе состоятся проводы четвертого добровольческого отряда имени Даяна Мурзина. Радий Хабиров сообщил об этом на оперативном совещании Правительства. После прохождения боевой подготовки военнослужащие отправятся в зону проведения СВО. Также сегодня руководитель региона вручил награды мобилизованным бойцам. Они вернулись в краткосрочный отпуск, после которого продолжат службу.
Церемония награждения перед совещанием стала доброй традицией. Командиры подразделений регулярно обращаются к руководству республики о поощрении отличившихся бойцов. Награды сегодня из рук Радия Хабирова получили мобилизованные солдаты. Дома они находятся на время отпуска, уже через пару дней вернутся на боевые позиции.
Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с предложением организовывать во время отпуска встречи бойцов и школьников. Солдаты могли бы поделиться историями боевых будней. Руководитель региона отметил, что в республике гордятся военнослужащими. И в сегодняшних условиях их поддержка – приоритетная задача. 4 миллиарда рублей из бюджета региона будет направлено на оказание помощи как бойцам, так и членам их семей.
В течение полутора месяцев в Уфе, на проспекте Октября, откроется центр поддержки участников СВО. В Сибае, Стерлитамаке и Нефтекамске они уже работают.
Обсудили на оперативном совещании и другие темы. Две недели назад Радий Хабиров был в рабочей поездке по Зауралью. Посетил стройплощадку детской поликлиники в Баймаке. Сегодня Радий Хабиров поручил открыть двери медучреждения для пациентов в декабре. Объект долгожданный – сейчас дети обслуживаются в отделении районной больницы. Планируется, что за смену поликлинику смогут посещать до 300 юных пациентов.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. За прошедшую неделю произошло более 150 случаев возгорания сухой травы. Кроме того, огнем оказались охвачены лесные массивы в Баймакском, Благоварском, Чишминском и Учалинском районах. Площадь возгораний составила более 9 гектаров.
На этой неделе проводят в зону СВО бойцов Даяна Мурзина. На прошлой неделе проводили «Ватан». Все они – поддержка бойцам на передовой.
Все организационные моменты по отправке бойцов Глава республики поручил отработать. Напомним, что Главой республики выделен специальный транспорт для организованного и комфортного передвижения бойцов к местам боевого слаживания, в зону боевых действий и возврата отпускников домой.