Уфимский хоспис примет первых пациентов летом 2023 года

На базе Уфимского хосписа появится центр обучения специалистов паллиативной помощи. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров во время визита на площадку строящегося медико-социального учреждения. Работы уже вышли на финишную прямую. Завершается внутренняя отделка помещений. Первых пациентов хоспис примет уже летом.

Стена, как холст будущей картины. Причем по всей ширине. Пока одни художники наносят карандашом контуры животных, другие уже кистями и валиками придают форму композиции. Два десятка студентов Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства вносят свою лепту в будущую атмосферу Уфимского хосписа.

Времени не жалко, здесь дети будут лежать. И я из чувства совести хочу помочь, чтобы дети любовались, смотрели. Декорируем 20 комнат. Композиции есть у нас из пяти животных. И есть композиция с деревьями и совами. Дмитрий Чебаев, студент Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

С тем, как продвигаются работы на объекте, сегодня ознакомился Глава Башкортостана. Радий Хабиров осмотрел прилегающую территорию, где появятся детские площадки, прогулочные дорожки. Уже есть зеленые насаждения. Вскоре здесь установят МАФы. Внутри завершается сборка мебели. Часть палат уже готовы к приему пациентов. К слову, в хосписе будет функционировать специальный бассейн. Механизмы люльки способны выдержать вес до 150 килограммов. Учреждение рассчитано на 60 мест: 20 детских и 40 взрослых. Но большое здание площадью 13 тысяч квадратных метров позволяет при необходимости увеличить коечный фонд. В ходе визита Глава республики отметил, что на базе хосписа планируется, по сути, создание научно-учебного центра паллиативной помощи.

Мы нашли ответы на все вопросы, которые связаны именно с открытием хосписа. В наших планах – запустить его этим летом. В моём представлении уже в июле здесь будут первые пациенты. Оборудование для хосписа закупили на 80 процентов. Уже формируется коллектив учреждения. Мы продумали и то, что хоспис станет учебной и научной базой для подготовки специалистов в области паллиативной медицины. Договорились с Башкирским государственным медицинским университетом и нашим медколледжем о создании на базе хосписа кафедры паллиативной помощи. У нас также будет возможность в перспективе увеличить коечный фонд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе совещания было отмечено, что 80 процентов необходимого оборудования уже закуплено, большая часть уже установлена в палатах и кабинетах. Радий Хабиров поблагодарил всех, кто внес вклад в строительство. Помогали большие и маленькие компании, неравнодушные люди: кто деньгами, кто стройматериалами, кто ручным трудом вносил лепту в появление столь нужного учреждения в регионе. Основную финансовую нагрузку взяла на себя компания БСК. Сейчас идет подбор персонала. Хоспис будет иметь ряд различий с медучреждениями. Здесь будут гостевые комнаты для родственников, а из каждой палаты есть отдельный выход на улицу.

Для наших подопечных это не только медицинская помощь, но и социальная, психологическая, духовная. В хосписе имеется круглосуточный доступ родственников и всех, кого бы хотел увидеть пациент, когда ему тяжело. В хосписе можно жить со своими животными, приходить со своими животными. Самое главное – это комфортность пребывания, чувствовать себя как дома. Оксана Кузовкина, главный врач Уфимского хосписа