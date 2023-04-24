Уфимский хоспис примет первых пациентов летом 2023 года

На базе Уфимского хосписа появится центр обучения специалистов паллиативной помощи. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров во время визита на площадку строящегося медико-социального учреждения. Работы уже вышли на финишную прямую. Завершается внутренняя отделка помещений. Первых пациентов хоспис примет уже летом.
Стена, как холст будущей картины. Причем по всей ширине. Пока одни художники наносят карандашом контуры животных, другие уже кистями и валиками придают форму композиции. Два десятка студентов Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства вносят свою лепту в будущую атмосферу Уфимского хосписа.
С тем, как продвигаются работы на объекте, сегодня ознакомился Глава Башкортостана. Радий Хабиров осмотрел прилегающую территорию, где появятся детские площадки, прогулочные дорожки. Уже есть зеленые насаждения. Вскоре здесь установят МАФы. Внутри завершается сборка мебели. Часть палат уже готовы к приему пациентов. К слову, в хосписе будет функционировать специальный бассейн. Механизмы люльки способны выдержать вес до 150 килограммов. Учреждение рассчитано на 60 мест: 20 детских и 40 взрослых. Но большое здание площадью 13 тысяч квадратных метров позволяет при необходимости увеличить коечный фонд. В ходе визита Глава республики отметил, что на базе хосписа планируется, по сути, создание научно-учебного центра паллиативной помощи.
В ходе совещания было отмечено, что 80 процентов необходимого оборудования уже закуплено, большая часть уже установлена в палатах и кабинетах. Радий Хабиров поблагодарил всех, кто внес вклад в строительство. Помогали большие и маленькие компании, неравнодушные люди: кто деньгами, кто стройматериалами, кто ручным трудом вносил лепту в появление столь нужного учреждения в регионе. Основную финансовую нагрузку взяла на себя компания БСК. Сейчас идет подбор персонала. Хоспис будет иметь ряд различий с медучреждениями. Здесь будут гостевые комнаты для родственников, а из каждой палаты есть отдельный выход на улицу.
Уже в этом году хоспис откроет свои двери. В мае планируется ввести объект в эксплуатацию, а уже в июле он примет своих первых пациентов – тех, кому так важна забота и помощь в борьбе с неизлечимыми болезнями.