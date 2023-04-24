Радий Хабиров проводил первых туристов проекта «Башкирско-белорусское долголетие»

Впервые в Минск. Из Башкирии в Беларусь отправилась дебютная группа «Башкирского долголетия». Это новое направление действующей программы. Проект инициировал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Проект создан для людей старшего поколения. Часть средств на оплату затрат туроператоров выделяет Башкортостан.

Клубок хоть и светлый, но знакомство не шито белыми нитками. Принцип игры прост: когда музыка останавливается, человек, оставшийся с этим шаром в руках, рассказывает факты о себе. 45 участниц, все – из Башкортостана. Из разных районов, городов и разных профессий. Так, например, трое приехали из Бирска.

Как говорится, дружба, даже если новая, помогает справиться с трудностями. Для кого-то это первый полёт на самолёте.

А вот для одной из участниц туристической группы с Беларусью связана романтическая история жизни. И даже есть документальное подтверждение.

Поездку для тех, кто молод душой, удалось организовать благодаря программе «Башкирское долголетие. Туризм». Это проект для граждан старше 55 лет. Часть затрат компаний, которые организуют поездку, финансируется из бюджета нашей республики. В этом случае за восьмидневный тур с перелётом, проживанием и завтраком с человека потребовалось всего 25 тысяч рублей.

В рамках этой поездки более 1300 человек примут участие, уже забронированы апрель и май, программа востребована. В рамках поручения Главы республики рассматриваются такие направления, как Абхазия, Узбекистан, Иран. Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

В Минск отправили группу впервые. Создание программы «Башкирское долголетие» – инициатива Главы республики. Радий Хабиров лично приехал проводить пенсионерок и пожелать им доброго пути.