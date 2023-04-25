В Уфе открылась выставка «Золото Трои»

Около 150 экспонатов составлены в единую экспозицию. Золотые украшения, нефритовые топоры, ритуальное оружие. Уникальная выставка будет работать до 23 июля, каждый желающий может увидеть одни из самых древних в мире предметов из золота и керамики, сделанных человеком.