Певца Митю Фомина удивил загадочный Марсель из Башкирии

Курьезный случай произошел на праздничном шоу в Сибае 23 апреля. Певец вышел к публике и начал вести монолог. В какой-то момент он приблизился к ограждению и протянул толпе руку, как вдруг ее схватил и не отпускал мужчина по имени Марсель.