Певца Митю Фомина удивил загадочный Марсель из Башкирии

Житель Сибая по имени Марсель удивил солиста группы Hi-Fi Митю Фомина. Мужчина схватил руку певца и не отпускал.
Курьезный случай произошел на праздничном шоу в Сибае 23 апреля. Певец вышел к публике и начал вести монолог. В какой-то момент он приблизился к ограждению и протянул толпе руку, как вдруг ее схватил и не отпускал мужчина по имени Марсель.
– Так, отпустите руку. Мне еще работать сегодня. Отпустите немедленно мою руку. Главное, кольца не снимайте! Ты хочешь, чтобы я с тобой уехал? – шутливо возмутился Фомин.
К счастью, Марсель не стал донимать шоумена, и дал ему спокойно продолжить работу. Зрители, присутствующие на концерте отметили, что Фомин очень деликатно вел себя и разрешил спорную ситуацию.