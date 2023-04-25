Жители Башкирии получили налоговых вычетов на сумму 4,22 млрд рублей

Жители Башкирии подали 224 626 декларация на получение налоговых вычетов в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по РБ.
На сегодняшний день свыше 108 тысяч заявителей получили вычетов на 4,22 млрд рублей. По сравнению с январем-мартом прошлого года, заявлений поступило почти на 7% больше.
В управлении отметили, что наиболее популярный запрос в этом году — имущественный налоговый вычет на приобретение или строительство жилья и по уплате процентов по кредитам на покупку недвижимости. Одновременно это и самые крупные «возвраты».
Такие вычеты в первом квартале предоставлены более 140 тыс. гражданам — на 12,3% больше, чем в январе–марте 2022-го.
Вторые по популярности — социальные вычеты (за лечение, образование). За три месяца предоставлено около 60 тыс. деклараций.