Жители Башкирии получили налоговых вычетов на сумму 4,22 млрд рублей

Жители Башкирии подали 224 626 декларация на получение налоговых вычетов в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по РБ.

Фото №1 - Жители Башкирии получили налоговых вычетов на сумму 4,22 млрд рублей

На сегодняшний день свыше 108 тысяч заявителей получили вычетов на 4,22 млрд рублей. По сравнению с январем-мартом прошлого года, заявлений поступило почти на 7% больше.

В управлении отметили, что наиболее популярный запрос в этом году — имущественный налоговый вычет на приобретение или строительство жилья и по уплате процентов по кредитам на покупку недвижимости. Одновременно это и самые крупные «возвраты».

Такие вычеты в первом квартале предоставлены более 140 тыс. гражданам — на 12,3% больше, чем в январе–марте 2022-го.

Вторые по популярности — социальные вычеты (за лечение, образование). За три месяца предоставлено около 60 тыс. деклараций.

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