В Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи

В доме проживала многодетная семья: отец, мать и четыре ребёнка (мальчики 2010 г.р, 2016 г.р, и девочки 2018 г.р, 2022 г. р.). В момент пожара в доме никого не было, отец со старшим сыном находились во дворе, мать с тремя детьми у родственников.