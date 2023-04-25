В Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи

В селе Инзер произошел пожар в доме многодетной семьи. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы примерно в 20:00, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Трагедия произошла на улице Гостиничной. На место происшествия прибыли экстренные службы.
В доме проживала многодетная семья: отец, мать и четыре ребёнка (мальчики 2010 г.р, 2016 г.р, и девочки 2018 г.р, 2022 г. р.). В момент пожара в доме никого не было, отец со старшим сыном находились во дворе, мать с тремя детьми у родственников.
В настоящее время семья находится у родственников. Администрация района организовала оказание многодетной семье помощи. Детали трагедии устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ.