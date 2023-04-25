В Уфе 17-летний воспитанник детдома избил сотрудниц учреждения

В Уфе 17-летний подросток сломал нос медсестре и кисть руки воспитательнице детдома. Воспитанник интерната обозлился на сотрудниц учреждения, которые пытались остановить юношу от пьяной поездки на мотоцикле.

Фото №1 - В Уфе 17-летний воспитанник детдома избил сотрудниц учреждения

Известно, что подросток в день инцидента был в нетрезвом состоянии: он выпивал вместе со своим другом, с которым поздно вечером они приехали в детский дом. Женщины, видя состояние 17-летних уфимцев, предложили им переночевать в стенах интерната, но подросток заявил, что намерен отвезти товарища домой на мотоцикле, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

От уговоров не ездить пьяным он разозлился, начал махать руками и ногами — сломал медсестре нос, а воспитательнице кисть руки. После сбежал и вернулся только под утро с переломом стопы. В интернате ждали сотрудницы, которых он обидел, — обе написали заявления в полицию.

телеграм-канал Mash Batash
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